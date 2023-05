Fresenius Medical Care: Analyse zeigt enormes Kursziel-Potential

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie von Fresenius Medical Care ist laut Analysten momentan unterbewertet und weist ein großes Potenzial auf.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 35,70 EUR und somit -19,18% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 10.05.2023 stieg der Aktienkurs von Fresenius Medical Care um +3,83%

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,56

• Das mögliche Risiko für Anleger beträgt -19,18%

Nach einem Plus von +3,83% am gestrigen Handelstag konnte das Unternehmen in den vergangenen fünf Tagen eine positive Entwicklung (+4,82%) verzeichnen.

Dies lässt darauf schließen, dass der Markt gegenwärtig ziemlich positiv eingestellt ist.

Momentan liegt das mittelfristige Kursziel für Fresenius Medical Care bei 35,70 EUR.

Laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten hat die Aktie ein erhebliches Aufwärtspotential und könnte Investoren demnach einen...