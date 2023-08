Fresenius Medical Care: Aktienkurs noch nicht richtig bewertet – Kursziel bei 41,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Die Fresenius Medical Care-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel beträgt 41,56 EUR und liegt damit -12,63% unter dem aktuellen Kurs.

• Fresenius Medical Care ging am 11.08.2023 um -0,75% zurück

• Mittelfristiges Kursziel für die Aktie beträgt 41,56 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 2,63

Am gestrigen Handelstag fiel der Wert der Fresenius Medical Care-Aktie um -0,75%. Über die letzten fünf Handelstage hinweg stieg sie jedoch insgesamt um +1,17%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Ob diese Entwicklung auch von Analystenseite erwartet wurde? Die Meinungen hierzu sind eindeutig.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie von Fresenius Medical Care lautet auf 41,56 EUR. Dieser Schätzung nach bietet das Unternehmen Investoren...