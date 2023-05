Fresenius Medical Care: Aktie unterbewertet - Kursziel von 37,23 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Fresenius Medical Care einen Rückgang um -0,86%, was in einer wöchentlichen Verlustsumme von -5,89% resultiert. Analysten sind sich einig darüber, dass der Markt im Moment eher pessimistisch einzuschätzen ist.

Das Kursziel für Fresenius Medical Care liegt aktuell bei 37,23 EUR und würde somit eine potentielle Risikoverringerung von -7,50% bedeuten. Während einige Experten dieser Einschätzung zustimmen und den Kauf empfehlen, sehen andere das Potenzial nicht mehr gegeben und raten zum Verkauf.

Insgesamt gibt es jedoch immer noch Optimisten auf dem Markt: Das “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 2.56 unverändert positiv.

• Am 26.05.2023 schloss die Aktie um -0,86%

• Das mittelfristige Kursziel setzt Fresenius Medical Care bei 37,23 EUR an

• Es gibt weiterhin optimistische...