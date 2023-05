Fresenius Medical Care: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 37,23 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Die Fresenius Medical Care-Aktie ist laut Analysteneinschätzung momentan unterbewertet. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel beträgt 37,23 EUR und liegt damit um -14,92% unter dem aktuellen Preis.

• Fresenius Medical Care verzeichnete am 12.05.2023 einen Rückgang von -1,02%

• Guru-Rating des Unternehmens bleibt unverändert bei 2,56

Am gestrigen Tag gab es an der Börse einen leichten Abschwung von -1,02%. Insgesamt konnte die Aktie jedoch in den vergangenen fünf Handelstagen um +2,72% zulegen und signalisiert somit ein optimistisches Marktumfeld.

Obwohl nicht alle Experten mit dieser Prognose übereinstimmen und einige eher skeptisch sind (Verkaufsbewertungen: 5; Verkaufen-Empfehlungen:4), herrscht dennoch eine positivere Stimmung im Branchendurchschnitt. Es gibt zwei Kaufempfehlungen sowie vierzehn...