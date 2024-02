Fresenius Medical Care Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

In den letzten beiden Wochen wurde Fresenius Medical Care von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet, wie unsere Redaktion aus Kommentaren und Beiträgen ermittelt hat. In den letzten Tagen hingegen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmungseinschätzung. Die genaue Auswertung der Signale ergab 7 positive und 2 negative Signale, was zu einer positiven Empfehlung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Fresenius Medical Care mit 38,8 EUR derzeit +4,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -3,22 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (6 %) ist die Dividende von 2,88 % bei Fresenius Medical Care niedriger, was zu einer negativen Bewertung führt.

Der Aktienkurs von Fresenius Medical Care hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,74 Prozent erzielt, was 18,21 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" liegt Fresenius Medical Care sogar 17,98 Prozent darüber, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

