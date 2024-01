Fresenius Medical Care Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Fresenius Medical Care hat sich in den letzten zwei Wochen deutlich verändert. Zunächst überwogen positive Diskussionen, aber in den letzten Tagen haben sich negative Themen in den Vordergrund gedrängt. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 35,5 EUR lag, was einem Unterschied von -12,58 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (40,61 EUR) entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (-3,3 Prozent) erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Fresenius Medical Care im letzten Jahr eine Rendite von 24,85 Prozent erzielt, was 34,27 Prozent über dem Durchschnitt der "Gesundheitspflege"-Branche liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Fresenius Medical Care im Vergleich zur Branche "Gesundheitsdienstleister" eine niedrigere Rendite aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Dividendenrendite beträgt 3,56 %, während der Branchendurchschnitt bei 6,05 % liegt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Stimmung der Anleger und die technische Bewertung der Aktie "Neutral" bis "Schlecht" sind, während die Rendite im Branchenvergleich als "Gut" eingestuft wird.

