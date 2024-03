Fresenius Medical Care Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Fresenius Medical Care, ein Unternehmen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen, schüttet eine Dividendenrendite von 2,88 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 7,35 % eine um 4,47 Prozentpunkte niedrigere Rendite bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Fresenius Medical Care liegt bei 72,42, was als überkauft betrachtet wird, was wiederum zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Hinsichtlich des Anleger-Sentiments war in den sozialen Medien eine überwiegend positive Diskussion über die Aktie von Fresenius Medical Care zu beobachten. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einem "Gut"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Fresenius Medical Care mit 4,81 Prozent mehr als 10 Prozent darüber. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -9,12 Prozent, während Fresenius Medical Care mit 13,93 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.