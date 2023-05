Fresenius Medical Care: Aktie hat Potenzial von -15,86%

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Fresenius Medical Care-Aktie ist nach Ansicht von Experten unterbewertet.

Das Kursziel der Aktie liegt bei 35,70 € mit einem mittelfristigen Kursrisiko von -15,86%.

• Am 05.05.2023 legte die Aktie um +0,69% zu

• Guru-Rating bleibt stabil bei 2,56

Gestern zeigte sich ein Plus von +0,69% für Fresenius Medical Care an der Börse.

In den letzten fünf Handelstagen verlief die Entwicklung jedoch insgesamt rückläufig (-3,66%) und signalisiert eine pessimistische Stimmung am Markt.

Obwohl das Unternehmen in der Vergangenheit gute Ergebnisse erzielt hat, sind nicht alle Analysten optimistisch gestimmt.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel auf 35,70 € geschätzt und einige Experten gehen davon aus,

dass Investoren bis zu -15,86% Verlust erleiden könnten.

Während vier Analysten empfehlen die Aktie abzustoßen,

gibt es auch zwei...