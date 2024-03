Fresenius Medical Care Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Fresenius Medical Care ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Titels führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 1 schlechtes und 2 gute Signale, was zu einer "guten" Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Fresenius Medical Care mit 4,81 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Die Gesundheitsdienstleister-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -9,55 Prozent, während Fresenius Medical Care mit 14,36 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "guten" Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite von Fresenius Medical Care beträgt 2,88 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz von -4,46 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite führt zu einer "schlechten" Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fresenius Medical Care neutral eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 70,29, was zu einer "schlechten" Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 59,2 eine "neutrale" Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "schlecht" bewertet.