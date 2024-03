Fresenius Medical Care Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die technische Analyse von Fresenius Medical Care weist auf gemischte Bewertungen hin. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 39,58 EUR, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 36,74 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 36,71 EUR, was nahe am letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat Fresenius Medical Care im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,81 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt der Gesundheitspflege-Branche liegt die Aktie 12,79 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde das Unternehmen in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Redaktion hat auch 6 schlechte Signale herausgefiltert, was die "Schlecht"-Empfehlung bestärkt.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresenius Medical Care bei 21, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 101,11 als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.