Fresenius Medical Care Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse der Fresenius Medical Care-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 40,02 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 37,7 EUR, was einem Unterschied von -5,8 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, welcher derzeit bei 37,26 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs lag mit 1,18 Prozent Unterschied auf ähnlicher Höhe. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Fresenius Medical Care-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 6,74 Prozent erzielt, was 17,9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -11,86 Prozent, wobei Fresenius Medical Care aktuell 18,61 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Fresenius Medical Care wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. Dies spiegelt sich auch in den letzten ein bis zwei Tagen wider, in denen besonders positive Themen im Vordergrund standen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Fresenius Medical Care liegt aktuell bei 36,95 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,51 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.