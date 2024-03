Fresenius Medical Care Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

Die Anleger-Stimmung bei Fresenius Medical Care ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führte. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 schlechte und 5 gute Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führte. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass Fresenius Medical Care sich aktuell in einem Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 39,72 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 35,63 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 36,89 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Fresenius Medical Care festgestellt werden. Dies wird als positiv bewertet. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien führt dagegen zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diese Kategorie ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktienkurse von Fresenius Medical Care weder überkauft noch -verkauft betrachtet werden und somit als "Neutral" eingestuft werden. Insgesamt wird das Unternehmen daher in Bezug auf den RSI mit "Neutral" bewertet.