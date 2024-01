Fresenius Medical Care Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die technische Analyse der Fresenius Medical Care-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 40,7 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 37,96 EUR liegt, was einem Unterschied von -6,73 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen (35,44 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,11 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fresenius Medical Care-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Trotz einiger negativer Themen in den Diskussionen führt die Analyse der Meinungen zu einem "Neutral"-Rating. Die Auswertung der sozialen Medien ergibt 1 Schlecht- und 6 Gut-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Dies zeigt eine neutrale Positionierung in Bezug auf die Kursbewegungen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Fresenius Medical Care mit 3,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung für die Aktie.