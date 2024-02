Fresenius Medical Care Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

Die Fresenius Medical Care hat in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien erfahren. Dies hat dazu geführt, dass das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer in den roten Bereich gerutscht ist, und die Aktie von der Redaktion daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Fresenius Medical Care deutlich weniger diskutiert als normal, und außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Aufgrund dessen erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Technisch gesehen liegt der Kurs der Fresenius Medical Care derzeit +4,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -3,22 Prozent, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) wird die Fresenius Medical Care als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 25,35, was einen Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 111,23 ergibt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Was die Dividende betrifft, so liegt diese bei 2,88 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (6 %) niedriger ist. Die Differenz von 3,12 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für die Aktie der Fresenius Medical Care, wobei die technische Analyse eine neutrale Tendenz zeigt, die fundamentale Bewertung jedoch positiver ausfällt.