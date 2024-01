Fresenius Medical Care Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während an neun Tagen die Gespräche von negativer Kommunikation geprägt waren. Insbesondere die Diskussionen über das Unternehmen Fresenius Medical Care waren in den letzten Tagen überwiegend von negativen Themen geprägt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht".

Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Kaufsignalen. Es gab 4 "Gut"-Signale im Vergleich zu 2 "Schlecht"-Signalen auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von Fresenius Medical Care beträgt derzeit 3,56%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,06% im Bereich "Gesundheitsdienstleister". Mit einer Differenz von lediglich 2,5 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Aktie von Fresenius Medical Care wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV von 23,58 liegt insgesamt 78% unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der 105,03 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Fresenius Medical Care als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 60,36, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten 25 Tage misst, ergibt einen Wert von 49,78, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.