Fresenius Medical Care Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie von Fresenius Medical Care wird von Analysten als aktuell unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird um +5,52% höher als der derzeitige Kurs angesetzt.

Kursentwicklung und Prognosen

Am 20.02.2024 verzeichnete Fresenius Medical Care einen Kursrückgang von -4,46%. Das aktuelle Kursziel für das Unternehmen liegt bei 39,78 EUR. Das Guru-Rating von Fresenius Medical Care bleibt konstant bei 2,79.

Marktentwicklung und Analystenmeinungen

Die Kursentwicklung von -4,46% am gestrigen Tag und -4,29% in den letzten fünf Handelstagen deuten auf eine pessimistische Stimmung am Markt hin. Die Analysten in den Bankhäusern hatten möglicherweise eine solche Entwicklung nicht erwartet, da die Stimmung momentan eindeutig pessimistisch ist.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten legt das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 39,78 EUR. Dies würde einen potenziellen Kursanstieg von +5,52% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten Kursentwicklung mit einem schwachen Trend.

Analystenbewertungen

Von insgesamt 25 Analysten ist einer der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist, während 4 weitere Analysten sie als “Kauf” einstufen. 15 Experten positionieren sich neutral und vergeben die Bewertung “halten”. 6 Analysten sind der Meinung, die Aktie verdiene einen “Verkauf”, und 3 Experten gehen sogar davon aus, dass Fresenius Medical Care sofort verkauft werden sollte. Der Anteil der Analysten, die noch optimistisch sind, beträgt somit +17,24%.

Fazit

Trotz der aktuellen pessimistischen Stimmung am Markt halten einige Analysten an ihrer positiven Einschätzung fest, was sich auch im bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt, das weiterhin positiv bleibt.

Die Aktie von Fresenius Medical Care scheint also laut Analysten unterbewertet zu sein und bietet potenziell eine attraktive Investitionsmöglichkeit.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Fresenius Medical Care-Analyse von 22.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Fresenius Medical Care jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...