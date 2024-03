Fresenius Medical Care Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Stimmung der Anleger bei Fresenius Medical Care ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen wurden Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei standen in den Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Zusätzlich wurden 1 schlechtes und 6 gutes Handelssignale aus den sozialen Medien gewonnen, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Fresenius Medical Care in den sozialen Medien in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist. Daher erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hinweist. Daher erhält Fresenius Medical Care in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse der Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fresenius Medical Care-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 39,76 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 35,38 EUR deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Auf fundamentaler Basis ist Fresenius Medical Care aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,35 im Vergleich zum Branchen-KGV von 100,02. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.