Fresenius Medical Care Aktie: So kann man sich irren!

Die Aktie von Fresenius Medical Care wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,65 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" eine Unterbewertung von 78 Prozent signalisiert. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft werden kann.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 4,81 Prozent, was 13,58 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -12,23 Prozent, und daher übertrifft Fresenius Medical Care diesen Wert um 17,04 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Fresenius Medical Care eine Rendite von 2,88 % aus, was 4,41 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,3 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Stimmungsbild in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Fresenius Medical Care daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.