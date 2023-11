Fresenius Medical Care Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Fresenius Medical Care & erhält eine neutrale Bewertung, da es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen in den sozialen Medien gab. Die Aktie wurde seltener diskutiert und erhielt weniger Aufmerksamkeit als gewöhnlich. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine überdurchschnittliche Rendite von 45,13 Prozent erzielt, was 61,36 Prozent über dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Im Branchenvergleich liegt Fresenius Medical Care & auch 60,72 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister". Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als gut bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen unter dem Durchschnitt lag, sowohl beim 200-Tage- als auch beim 50-Tage-Durchschnitt. Daher erhält die Aktie in der Charttechnik eine schlechte Bewertung. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt. Basierend auf dieser Kennzahl wird die Aktie als gut empfohlen.