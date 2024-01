Fresenius Medical Care Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

Fresenius Medical Care, ein führendes Unternehmen im Bereich der Nierenheilkunde, wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das wahre Kursziel wird auf einen Anstieg von +8,48% vom aktuellen Kursniveau geschätzt.

Kursentwicklung und Prognosen

Am 26.01.2024 verzeichnete Fresenius Medical Care einen Kursanstieg von +0,94%. Das aktuelle Kursziel des Unternehmens liegt bei 39,78 EUR. Das Guru-Rating, ein bewährter Trend-Indikator, bleibt konstant bei 3,19.

Die Gesamtentwicklung der Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen beläuft sich auf +0,99%, was auf eine neutrale Markteinschätzung hinweist. Die Analysten in den Bankhäusern teilen größtenteils die Meinung, dass die Aktie mittelfristig ein Kursziel von 39,78 EUR erreichen wird. Dies würde Investoren ein Potenzial von +8,48% bieten, sofern sich die Prognosen bewahrheiten.

Analystenmeinungen und Empfehlungen

Die Meinungen der Analysten sind jedoch unterschiedlich. Während 2 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen 6 weitere Analysten sie als kaufenswert an, jedoch ohne Euphorie. 15 Experten positionieren sich neutral und empfehlen, die Aktie zu halten. Lediglich 1 Analyst ist der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte, und 2 weitere Experten raten sogar zum sofortigen Verkauf.

Insgesamt sind also +30,77% der Analysten noch optimistisch gestimmt, was auf eine überwiegend positive Einschätzung hinweist.

Schlussfolgerung

Die aktuelle positive Einschätzung der Analysten wird durch das Konzept des “Guru-Ratings” unterstützt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag. Dies deutet darauf hin, dass Fresenius Medical Care weiterhin interessant für Anleger sein könnte und die aktuelle Bewertung unter Umständen nicht das volle Potenzial des Unternehmens widerspiegelt.

