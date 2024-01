Fresenius Medical Care Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Der Aktienkurs von Fresenius Medical Care hat sich im vergangenen Jahr sehr positiv entwickelt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Fresenius Medical Care bei 24,85 Prozent, was mehr als 32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Gesundheitsdienstleister-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,63 Prozent aufweist, schneidet das Unternehmen mit 32,49 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Allerdings weist Fresenius Medical Care derzeit eine Dividendenrendite von 3,56 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,03 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Fresenius Medical Care-Aktie eine gemischte Bewertung. Über die letzten 200 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 40,71 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 37,36 EUR liegt, was einem Unterschied von -8,23 Prozent entspricht, und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man dagegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Kurs von 35,84 EUR, was einem Unterschied von +4,24 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresenius Medical Care mit einem Wert von 23,58 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Gesundheitsdienstleister" liegt, der bei 103 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.