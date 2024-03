Fresenius Medical Care Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

Das Anleger-Sentiment rund um Fresenius Medical Care hat in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgebracht. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, basierend auf tiefergehenden und automatischen Analysen der Kommunikation, bei denen vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Fresenius Medical Care auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Gesundheitsdienstleister-Branche hat Fresenius Medical Care in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,74 Prozent erzielt. Während die durchschnittliche Performance der Branche bei -12,92 Prozent lag, bedeutet dies eine Outperformance von +19,66 Prozent für Fresenius Medical Care. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor, der eine mittlere Rendite von -9,15 Prozent verzeichnete, lag Fresenius Medical Care mit 15,89 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Fresenius Medical Care liegt derzeit bei 29,73 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weniger starke Schwankungen. Auf dieser Basis erhält Fresenius Medical Care eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Fresenius Medical Care beträgt derzeit 2,88 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,14 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.