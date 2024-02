Fresenius Medical Care Aktie: Neue Entwicklungen sorgen für Spannung!"

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie von Fresenius Medical Care wird von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das derzeitige Kursziel liegt bei 39,78 EUR, was einem Potenzial von +2,03% entspricht.

Kursentwicklung

Am 16.02.2024 verzeichnete Fresenius Medical Care einen Kursanstieg von +0,49%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte das Unternehmen eine positive Entwicklung von +5,41% verzeichnen, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet.

Analystenmeinungen

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Kursziels liegt ebenfalls bei 39,78 EUR. Diese Einschätzung bietet Investoren ein Potenzial von +2,03%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Ansicht. Während 1 Analyst die Aktie als starken Kauf ansieht, empfehlen 4 Analysten den Kauf, jedoch ohne Euphorie. 15 Experten halten ihre Position neutral und empfehlen, die Aktien zu halten, während 6 Analysten die Aktien zum Verkauf empfehlen. 3 Experten gehen sogar davon aus, dass Fresenius Medical Care sofort verkauft werden sollte.

Fazit

Trotz dieser gemischten Meinungen sind immerhin 17,24% der Analysten noch optimistisch. Zusätzlich wird das “Guru-Rating” als positiver Trendindikator betrachtet, was darauf hindeutet, dass die Aktie noch Potenzial hat.

Insgesamt scheint Fresenius Medical Care aufgrund der positiven Entwicklung der letzten Tage und der Einschätzungen der Analysten ein interessantes Investment zu sein. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Aktie in den kommenden Wochen entwickeln wird.

