Fresenius Medical Care Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die technische Analyse der Fresenius Medical Care-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 40,11 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 39,39 EUR liegt, was einer Abweichung von -1,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 37,18 EUR, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt (+5,94 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fresenius Medical Care-Aktie liegt bei 15,89, was als überverkauft gilt und daher ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Fresenius Medical Care als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 23,58 insgesamt 79 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister" (110,94). Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Fresenius Medical Care-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +36,14 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance mit einer Überperformance von 37,73 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Insgesamt führt die Überperformance in beiden Bereichen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.