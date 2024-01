Fresenius Medical Care Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Derzeit wird die Aktie von Fresenius Medical Care anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23,58 Euro, was als unterbewertet eingestuft wird, da der durchschnittliche Wert in der Branche bei 107 Euro liegt. Dies entspricht einer Unterbewertung von 78 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen im Bereich "Gesundheitsdienstleister".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fresenius Medical Care-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 40,67 Euro liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 36,49 Euro um -10,28 Prozent darunter, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Durchschnitt von 36,5 Euro, was einer Abweichung von lediglich -0,03 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength-Index ordnet der Aktie von Fresenius Medical Care ein "Neutral"-Rating zu. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, liegt bei 93,07, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, ergibt dagegen eine "Neutral"-Einstufung mit einem Wert von 54,24.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich in den letzten vier Wochen signifikant verändert, daher erhält die Aktie hier ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Aktie von Fresenius Medical Care. Während das KGV auf eine Unterbewertung hindeutet, zeigen die technische Analyse und der Relative Strength-Index eine "Neutral"-Bewertung. Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien sprechen für eine neutrale Einschätzung der Aktie.