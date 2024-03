Fresenius Medical Care Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können Aufschluss über die Entwicklung von Unternehmen geben. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Fresenius Medical Care jedoch deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine signifikante Aktivität in Bezug auf Fresenius Medical Care, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat Fresenius Medical Care eine überdurchschnittliche Rendite von 4,81 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,49 Prozent verzeichnete, hat sich Fresenius Medical Care mit einer Rendite von 15,3 Prozent deutlich besser entwickelt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresenius Medical Care mit einem Wert von 21,65 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 99,66. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse der Fresenius Medical Care-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 39,56 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 36,11 EUR lag, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, wodurch eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik vergeben wird.

Insgesamt ergibt sich für Fresenius Medical Care eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der negativen Stimmung und der charttechnischen Entwicklung, obwohl die fundamentale Analyse und die überdurchschnittliche Rendite positiv bewertet werden.