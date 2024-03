Fresenius Medical Care Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

Die Anlegerstimmung gegenüber Fresenius Medical Care war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Fresenius Medical Care von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Fresenius Medical Care-Aktie laut trendfolgenden Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung aufweist. Dies basiert auf dem längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, der bei 39,79 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 35,73 EUR deutlich darunter liegt. Betrachtet man hingegen den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Fundamental gesehen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresenius Medical Care mit 25,35 unter dem Branchendurchschnitt von 98,81. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz ergab die Messung eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit in den sozialen Medien und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich daher für Fresenius Medical Care eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung, eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.