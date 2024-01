Fresenius Medical Care Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Das Anleger-Sentiment für Fresenius Medical Care war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Fundamental gesehen weist Fresenius Medical Care ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 108,2 im Bereich "Gesundheitsdienstleister" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft.

Bei der Dividendenrendite schneidet Fresenius Medical Care allerdings schlechter ab. Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3,56 Prozent liegt das Unternehmen unter dem Branchendurchschnitt von 6,01 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich der Dividendenpolitik führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat Fresenius Medical Care mit einer Rendite von 24,85 Prozent in den letzten 12 Monaten eine sehr gute Entwicklung gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Im Vergleich zur Branche insgesamt liegt die Aktie deutlich darüber.

Insgesamt erhält Fresenius Medical Care auf Basis des Anleger-Sentiments, fundamentaler Kriterien und des Branchenvergleichs eine positive Bewertung.

