Fresenius Medical Care Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Fresenius Medical Care in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf eine negative Stimmung hin, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Frequenz der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Fresenius Medical Care weniger diskutiert als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und somit zu der "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat Fresenius Medical Care im letzten Jahr eine Rendite von 24,85 Prozent erzielt. Dies liegt 37,9 Prozent über dem Durchschnitt (-13,04 Prozent) und deutet auf eine überdurchschnittliche Performance hin. Im Branchenvergleich mit "Gesundheitsdienstleister" beträgt die mittlere jährliche Rendite -11,37 Prozent, wobei Fresenius Medical Care aktuell 36,23 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Fresenius Medical Care derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 40,18 EUR, während der Kurs der Aktie bei 36,04 EUR liegt, was einer Abweichung um -10,3 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 37,16 EUR weist auf eine Abweichung von -3,01 Prozent hin, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt mit einem Wert von 49,04 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 58,21 für 25 Tage eine Gesamtbewertung als "Neutral". Dieses Gesamtbild führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".