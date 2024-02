Fresenius Medical Care Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. In den letzten 7 Tagen lag der RSI-Wert der Fresenius Medical Care-Aktie bei 29, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI der vergangenen 25 Tage liegt hingegen bei 40,97, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Tage. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Fresenius Medical Care.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie mit 38,8 EUR derzeit +4,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -3,22 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien wurde die Fresenius Medical Care-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend positivere Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Zudem wurden bei der Auswertung der Signale 7 positive und 2 negative Signale gefunden, weshalb insgesamt eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Fresenius Medical Care-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,74 Prozent erzielt, was 18,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -11,24 Prozent, wobei die Aktie aktuell 17,98 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.