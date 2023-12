Fresenius Medical Care Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

Die technische Analyse der Fresenius Medical Care-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 40,64 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs (38,94 EUR) weicht somit um -4,18 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hingegen liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 34,9 EUR, was einer Abweichung von +11,58 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Gesundheitspflege" erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,85 Prozent, was 27,57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -16,53 Prozent, wobei Fresenius Medical Care aktuell 41,38 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen zeigt neun konkret berechnete Signale (6 "Gut", 3 "Schlecht"), was zu einer "Gut" Bewertung führt. Insgesamt wird Fresenius Medical Care hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.