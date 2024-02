Fresenius Medical Care Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie von Fresenius Medical Care wird derzeit auf Basis verschiedener Analysekriterien bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 40,37 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 35,76 EUR deutlich darunter liegt (Unterschied -11,42 Prozent), was zu einer schlechten Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 37,18 EUR und der letzte Schlusskurs liegt nur knapp darunter (-3,82 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung bezüglich Fresenius Medical Care war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen eher negativ. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer neutralen Einschätzung. Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die positive Richtung zeigte, was zu einer guten Bewertung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresenius Medical Care 23, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Gesundheitsdienstleister" als unterbewertet gilt, was zu einer guten Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigen die Diskussionen der Anleger keine bedeutende Veränderung, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fresenius Medical Care-Aktie daher ein schlechtes Rating auf Basis des Sentiments und Buzz.

Diese verschiedenen Analysekriterien führen zu unterschiedlichen Bewertungen der Fresenius Medical Care-Aktie, wobei die einfache Charttechnik zu einem neutralen Rating führt, die Anlegerstimmung und fundamentale Gesichtspunkte jedoch zu guten Bewertungen führen, während das Sentiment und Buzz zu einer schlechten Bewertung führen.