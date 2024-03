Fresenius Medical Care Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Der Aktienkurs von Fresenius Medical Care hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 4,81 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Gesundheitsdienstleister-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,12 Prozent verzeichnet, hat Fresenius Medical Care eine Rendite von 13,93 Prozent erzielt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Fresenius Medical Care liegt bei 72,42, was als überkauft gilt und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde in den letzten Wochen kaum eine Veränderung für Fresenius Medical Care festgestellt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Fresenius Medical Care eine Dividendenrendite von 2,88 % aus, was 4,47 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.