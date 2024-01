Fresenius Medical Care Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt Aufschluss über die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu den Gesamtbewegungen setzt. Mit einem RSI-Wert von 49,07 wird die Fresenius Medical Care als neutral eingestuft, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Dieser Wert bezieht sich auf die letzten 7 Tage. Der RSI25 hingegen bezieht sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt bei 57, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie von Fresenius Medical Care im letzten Jahr eine Rendite von 24,85 Prozent erzielt. Dies liegt 36,58 Prozent über dem Durchschnitt (-11,72 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der gleichen Branche beträgt -11,45 Prozent, wobei Fresenius Medical Care aktuell um 36,3 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Fresenius Medical Care derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Gesundheitsdienstleister-Sektor. Mit einer Differenz von 2,45 Prozentpunkten (3,56 % gegenüber 6,01 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Überwiegend positive Themen prägten die Diskussion an zehn Tagen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv in Bezug auf Fresenius Medical Care. Aufgrund dieser positiven Stimmung und statistischer Auswertungen, die auf Kaufsignale hindeuten, wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.