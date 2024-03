Fresenius Medical Care Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

Der Aktienkurs von Fresenius Medical Care hat im letzten Jahr eine Rendite von 4,81 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" 10,5 Prozent über dem Durchschnitt (-5,7 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -9,38 Prozent, wobei Fresenius Medical Care aktuell 14,18 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresenius Medical Care 21, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 99,16 (Gesundheitsdienstleister) unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie auch auf dieser Ebene als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Fresenius Medical Care beträgt derzeit 2,88 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,33 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen insgesamt positive Meinungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung des Unternehmens. Auf Anlegerstimmungsebene wurden vier Handelssignale ermittelt, davon zwei "Gut"- und zwei "Schlecht"-Signale, was zu einer "Neutral" Einstufung der Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Aktie von Fresenius Medical Care aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet.