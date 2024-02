Fresenius Medical Care Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

In den letzten Wochen war in den sozialen Medien eine Zunahme negativer Kommentare über Fresenius Medical Care zu beobachten. Dies spiegelte sich auch im Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer wider, das in den roten Bereich ausschlug. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die geringere Anzahl an Diskussionen über Fresenius Medical Care und die abnehmende Aufmerksamkeit führen ebenfalls zu dieser Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, weist die Aktie von Fresenius Medical Care derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23 auf. Im Branchenvergleich liegt dieser Wert unter dem Durchschnitt, was auf eine Unterbewertung des Unternehmens hinweist. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fresenius Medical Care derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 40,18 EUR, während der Kurs der Aktie bei 36,04 EUR um -10,3 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -3,01 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich negative Meinungen über Fresenius Medical Care veröffentlicht. Jedoch wurde in den letzten Tagen weder stark über positive noch über negative Themen diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Weiterführende Untersuchungen zeigen jedoch, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Gut" Signal führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Neutral".