Fresenius Medical Care Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Fresenius Medical Care-RSI beträgt die Ausprägung 83,85, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 50,58, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt und somit zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fresenius Medical Care-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 39,89 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 35,45 EUR liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (37,11 EUR) ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,74 Prozent erzielt, was 17,48 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -12,63 Prozent, wobei Fresenius Medical Care aktuell 19,37 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Während in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen Wochen insgesamt vorwiegend positive Meinungen geäußert wurden, überwogen in den letzten Tagen die negativen Themen. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Neutral". Die Redaktion konnte im zurückliegenden Zeitraum auch acht Handelssignale ermitteln, von denen 8 als "Gut" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Fresenius Medical Care sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.