Fresenius: Hervorragende Performance!

Dank der günstigen Fortschritte in den Geschäftsbereichen Kabi und Helios erreicht Fresenius im 2. Quartal beachtliche Erfolge auf seinem Optimierungsprogramm. Es wurde ein Konzernumsatzwachstum von 3 Prozent verbucht, das bei Berücksichtigung von Währungseinflüssen sogar auf 7 Prozent ansteigt und somit einen Betrag von 10,4 Milliarden Euro ausmacht.

Eine klar erkennbare Verbesserung!

CEO Michael Sen betont die Unternehmensdynamik: “Wir halten das Tempo hoch und setzen die Restrukturierung schnellstmöglich und konsequent um”, so seine Aussage anlässlich der Zahlenveröffentlichung. Insbesondere der Umsatzzuwachs bei Fresenius Kabi und Fresenius Helios hat positiv überrascht, was sich ebenfalls in den jeweiligen Margenbandbreiten niederschlägt, die seit Anfang des Jahres als Teil des neuen Finanzrahmens implementiert wurden....