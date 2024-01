Fresenius & Co Kgaa Adr Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Aktie von Fresenius & verzeichnet derzeit eine neutrale technische Analyse, da der Aktienkurs von 28,52 EUR einen Abstand von +4,93 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 27,18 EUR aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 27,58 EUR, was einer Differenz von +3,41 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie 17,26 und liegt damit 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 107. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb Fresenius & in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Fresenius & ist insgesamt positiv, wie Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. Überwiegend wurden positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Daher ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Dividendenrendite von 3,21 % auf, was einen geringeren Ertrag von 2,83 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale technische Analyse, eine unterbewertete fundamentale Situation, ein positives Anleger-Sentiment und eine negative Bewertung der Dividendenpolitik für die Aktie von Fresenius &.

Fresenius & Co Kgaa Adr kaufen, halten oder verkaufen?

