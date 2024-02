Fresenius & Co Kgaa Adr Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresenius & liegt derzeit bei 17, was bedeutet, dass die Börse 17,42 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 84 Prozent. Daher wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger sowie die Analyse von Handelssignalen deuten ebenfalls darauf hin, dass die Aktie als "Gut" einzustufen ist. Die Kommentare und Befunde zu Fresenius & in sozialen Medien waren überwiegend positiv, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Die Analyse von Handelssignalen ergab sieben konkret berechnete Signale, von denen vier als "Gut" und drei als "Schlecht" eingestuft wurden.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Fresenius & ein "Neutral"-Rating. Der RSI7 liegt bei 37,97, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 beträgt 60,26, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet.

Im Branchenvergleich hat Fresenius & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,24 Prozent erzielt, während ähnliche Unternehmen in der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -11,24 Prozent gefallen sind. Dies zeigt eine Outperformance von +6 Prozent für Fresenius &. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -11,47 Prozent, wobei Fresenius & um 6,23 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.