Fresenius & Co. KGaA Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse der Fresenius &-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 26,82 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 28,58 EUR weicht somit um +6,56 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet eine "Gut"-Bewertung darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (26,68 EUR) zeigt mit dem letzten Schlusskurs einen Anstieg um +7,12 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Fresenius &-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresenius & aktuell bei 17,26, was unter dem Branchendurchschnitt von 100,38 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis, da die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" zeigt sich, dass die Rendite von Fresenius & mit 13,77 Prozent um mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" hatte eine mittlere Rendite von -16,46 Prozent, wobei Fresenius & mit 30,23 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des letzten Monats eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Fresenius &-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating aufgrund des trüben Stimmungsbildes und der unveränderten Diskussionsintensität.

