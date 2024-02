Fresenius & Co. KGaA Aktie: Das macht sprachlos!

Die Analyse von Aktienkursen erfordert eine Berücksichtigung sowohl harter Faktoren wie Bilanzdaten als auch weicher Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Analysten haben die Präsenz von Fresenius & in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Analyse wurde durch die Untersuchung von Handelssignalen ergänzt, wobei sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen, von denen vier als "Gut" und drei als "Schlecht" bewertet wurden. Insgesamt ergibt sich eine "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale, was zu dem Befund führt, dass die Stimmung in Bezug auf Fresenius & als "Gut" einzustufen ist.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fresenius &-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um -3,48 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,43 Prozent, was 2,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Fresenius &-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Fresenius &-Aktie einen Wert für den RSI7 von 37,97 und einen Wert für den RSI25 von 60,26. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die verschiedenen Analysen führen somit zu unterschiedlichen Bewertungen für die Fresenius &-Aktie, wobei die Stimmung als positiv eingestuft wird, die charttechnische Sicht neutral ist und die Dividendenpolitik negativ bewertet wird. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.