Fresenius & Co. KGaA Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Fresenius & aktuell mit dem Wert 55,38 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 41, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Einstufung auf dieser Basis ist daher ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat die Aktie von Fresenius & ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,26, was 83 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (102,59). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentaler Sicht zu einer Einstufung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen ergibt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Zudem wurden 7 positive Signale und keine negativen Signale identifiziert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Stimmung und das allgemeine Feedback der Investoren und Nutzer im Internet spiegeln eine positive langfristige Stimmungslage für die Aktie von Fresenius & wider, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt zeigen die technische Analyse, die fundamentale Analyse und das Anleger-Sentiment, dass die Aktie von Fresenius & neutral bewertet wird, fundamental jedoch als unterbewertet gilt und die Anleger-Stimmung überwiegend positiv ist.