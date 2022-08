Frequentis CLIQ Digital MHP – drei spanende Interviews diese Woche. Vorstände geben den Blick frei auf’s Wesentliche

Frequentis CLIQ Digital MHP – Wussten Sie, dass die Frequentis Weltmarktführer ist? Oder warum die MHP Hotels sich weniger Sorgen um Personalknappheit machen müssen, als andere aus der Branche? Und welches Unternehmen konnte im letzten Quartal seine Umsätze – mit weiterhin hoherMarge – um 94% steigern? Wenn Sie dazu antworten wollen, dann…

Drei „kleinere Werte“, die möglicherweise im grossen Konzert der börsennotierten Multimilliarden-Konzerne zu wenig Aufmerksamkeit finden. Könnte schade sein. Nicht unbedint die „ganz grossen“ Tankeschiffe machen die höchsten prozentualen Kursbewegungen am Markt, sondern häufig die im Wachstum befindlichen „kleineren“ Schnellboote, um im Bild zu bleiben. Diese Woche gabe s drei spannende Interviews aus der „Nebenwerte-Ecke“.

Frequentis CLIQ Digital MHP – Frequentis Aktie auf Erfolgskurs – CEO N. Hasslacher stellt sich. „…gute Nachfrage und auch einen Aufwärtstrend in allen Märkten in den nächsten Jahren“

Die Aktie der Frequentis AG (ISIN: ATFREQUENT09) zeigt sich relativ krisenresistent, um nicht zu sagen als Fels in der Brandung. Warum das so ist, wird vielleicht klar, wenn man unser Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der Frequentis AG, Herrn Norbert Hasslacher, liest. Spannend zu erfahren, warum Inflation und Lieferkettenprobleme keine so starke Belastung für die Österreicher sind. Und ein Blick auf den Chart der Aktie sollte vorab derzeit gebeutelten Aktienanlegern etwas Freude machen — UND HIER DAS GANZE INTERVIEW MIT CEO N. Hasslacher – „…gute Nachfrage und auch einen Aufwärtstrend in allen Märkten in den nächsten Jahren“

Frequentis Aktie | Powered by GOYAX.de Frequentis CLIQ Digital MHP – Exclusivinterview nach den 94% Umsatzplus – Vorstand Ben Bos „Wir haben es schon immer gesagt“

CLIQ Digital Aktie steht laut Vorstand Ben Bos für eine klare Wachstumsstrategie – regional, organisch, anorganisch. Seitdem wir in einem ausführlichen Gespräch mit dem Vorstand Ben Bos der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3) im Mai diesen Jahres über die CLIQ sprachen und einiges über Strategie, Marktauftritt und Pläne erfuhren – HIER UNSER INTERVIEW VOM 14.05.2022, in dem es mehr um die Hintergründe der CLIQ ging – ist vieles passiert. Positives. Grund für ein Update-Gespräch.



Und gerade die Aktienkursentwicklung seit unserem Gespräch sollte den Aktionären Freude gemacht haben, passend zu Ben Bos Aussage im Mai „noch viel Luft nach oben bei der CLIQ Digital Aktie zu sehen.“ Ist dem immer noch so? Nach dem sehr guten Halbjahresergebnis der CLIQ Digital ergaben sich für uns einige Fragen. HIER nun das vollständige Interview mit dem Vorstand Ben Bos

Chart der CLIQ Digital Aktie | Powered by GOYAX.de

Frequentis CLIQ Digital MHP – MHP Hotel AG – zweiten Bick wert. Beim „Personal“ punktet MHP gegenüber dem Wettbewerb. Nachgefragt.

Die Münchner MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24) legte erstmals seit dem „Reverse-Takeover“ der operativen Tochter Munich Hotel Partners GmbH deren Bilanz 2021 vor – Überschuss! 2,1 Mio EUR. Und das trotz „nur“ 33,3 Mio EUR Umsatz – alles im Lockdownschatten erzielt. Am 14.06. kommentierte Ralf Selke, Finanzvorstand (CFO) der MHP Hotel AG zu recht zufrieden: „Wir haben während der Corona-Krise einen dezidierten Wachstumskurs eingeschlagen, neue Standorte eröffnet, unsere Kosten optimiert und die Börsennotierung realisiert. In Summe sind wir optimal gerüstet für den sich wieder stark belebenden Hotelmarkt und für neue Marktopportunitäten. Dabei reicht unser Blick über den deutschsprachigen Raum hinaus auch ins europäische Ausland.“ UND WAS CEO Dr. Jörg Frehse uns zur Personalpolitik sagte – HIER. Warum MHP aktuell sehr entspannt auf Expansion setzen kann.



MHP Hotel AG | Powered by MHP Hotel AG | Powered by GOYAX.de