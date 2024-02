Frequentis Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf die Frequentis-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 35, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Frequentis ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. Bei Frequentis wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild abgegeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 28,69 EUR für die Frequentis-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 27,4 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 27,37 EUR eine geringe Abweichung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden besonders negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse ergab jedoch ein Gut-Signal, aus dem sich eine "Gut"-Empfehlung ableiten lässt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.