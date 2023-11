Frequentis Aktie: Ein handfester Grund

Ein bekanntes Instrument der technischen Analyse zur Bewertung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Frequentis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 61,11 Punkte, was bedeutet, dass Frequentis momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch auf 25-Tage-Basis ist Frequentis weder überkauft noch überverkauft (Wert: 58,62), was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt wird Frequentis damit für diesen Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Frequentis eingestellt waren. Es gab insgesamt 12 positive und einen negativen Tag, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Frequentis daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Frequentis von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Frequentis-Aktie ein Durchschnitt von 29,59 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 28,2 EUR (-4,7 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (28,43 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,81 Prozent), somit erhält die Frequentis-Aktie auch für diesen ein "Neutral"-Rating. Frequentis erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Frequentis haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussion eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut".