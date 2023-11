Frequentis Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Dynamik des Aktienkurses der Frequentis-Aktie gut ist, mit einem Wert von 28,89. Der RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, ist mit einem Wert von 55,56 als neutral einzustufen. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund dieser Werte ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 29,54 EUR liegt und der letzte Schlusskurs bei 29,2 EUR liegt, was einer Abweichung von -1,15 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 29,31 EUR und der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Nähe, mit einer Abweichung von -0,38 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie auf beiden Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Auswertung des Sentiments und der Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine klare Tendenz in der Stimmungs- und Diskussionslage der Anleger gab. Daher wird diese Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem positive Themen rund um Frequentis diskutiert wurden. Dies spiegelt sich auch in den letzten ein, zwei Tagen wider. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.