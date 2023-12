Frequentis Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während ein Wert von 70 bis 100 als „überkauft“ gilt. Ein RSI von 66,67 führt bei Frequentis zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 56,25 eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der öffentlichen Meinung. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Meinungen. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. In Kombination mit der Betrachtung von Handelssignalen ergibt sich eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Frequentis-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 29,42 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 27,4 EUR führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tage-Durchschnitt von 28,42 EUR resultiert in einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Somit erhält Frequentis insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität im Netz gering war, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Frequentis in diesem Punkt.