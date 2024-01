Frequentis Aktie: Jetzt geht’s los!

Die technische Analyse der Frequentis-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -6,26 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 27,4 EUR. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 28,26 EUR, was einer Abweichung von -3,04 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigen kaum Veränderungen in den vergangenen Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Frequentis-Aktie einen Wert von 47,37, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei einer Betrachtung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Frequentis in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Frequentis eine "Gut"-Einschätzung. Zudem haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigt. Insgesamt erhält Frequentis von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.