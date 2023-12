Frequentis Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Die technische Analyse von Frequentis zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 29,35 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 27,3 EUR liegt, was einer Abweichung von -6,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 28,47 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 27,3 EUR liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 68,75 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 57,32, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Analyse, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Frequentis eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse erhält daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für Frequentis.

